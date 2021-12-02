«Паровозик» из трех машин образовался на Тихорецком

Дорожный инцидент случился на Тихорецком в сторону проспекта Культуры. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на Тихорецком в сторону проспекта Культуры. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 2 декабря в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на Тихорецком в сторону проспекта Культуры.

Подробности рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Проезжую часть не смогли поделить три машины.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что автомобили выстроились в паровозик.

«Нива в этой компании явно лишняя», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажирам пришлось толкать троллейбус, застрявший в снегу у станции метро «Ленинский проспект».