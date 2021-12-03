Похороны режиссера Владимира Наумова прошли на Новодевичьем кладбище

Режиссера Владимира Наумова похоронили 2 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в окружении семьи.

Ранее ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ рассказал, что прощание с режиссером пройдет в кругу семьи по желанию близких.

Напомним, 29 ноября на 94-м году жизни скончался Народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов.

Режиссер, снявший фильмы «Тегеран-43», «Бег», «Скверный анекдот», «Легенда о Тиле», «Выбор», «Закон», «Десять лет без права переписки», «Белый праздник», «Часы без стрелок», «Джоконда на асфальте» ушел из жизни, когда ему было 93 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Народная артистка России Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. На счету актрисы более 100 ролей в кино. Она сыграла в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Собачье сердце» и других.