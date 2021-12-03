Похороны режиссера Владимира Наумова прошли на Новодевичьем кладбище

Похороны режиссера Владимира Наумова прошли на Новодевичьем кладбище
Скончался режиссёр Владимир Наумов. Фото: кадр из документального фильма

Режиссера Владимира Наумова похоронили 2 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в окружении семьи.

Ранее ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ рассказал, что прощание с режиссером пройдет в кругу семьи по желанию близких.

Напомним, 29 ноября на 94-м году жизни скончался Народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов.

Режиссер, снявший фильмы «Тегеран-43», «Бег», «Скверный анекдот», «Легенда о Тиле», «Выбор», «Закон», «Десять лет без права переписки», «Белый праздник», «Часы без стрелок», «Джоконда на асфальте» ушел из жизни, когда ему было 93 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Народная артистка России Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. На счету актрисы более 100 ролей в кино. Она сыграла в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Собачье сердце» и других.

Владимир Наумов новодевичье кладбище похороны


 

Новости партнеров
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Интернету – конец: американский ученый предсказал
Интернету – конец: американский ученый предсказал "апокалипсис" Сети
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Пенсионный фонд поднимет выплаты трем категориям граждан
Пенсионный фонд поднимет выплаты трем категориям граждан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Похороны режиссера Владимира Наумова прошли на Новодевичьем кладбище
Более 600 нарушений нашли на шахтах Кузбасса после аварии на «Листвяжной»
Друг певицы Хлебниковой рассказал о прогнозах врачей после пожара
Названы необычные симптомы рака легких
В Кировском районе загорелся частный дом
Глава РФПИ рассказал, почему ВОЗ не признает «Спутник V»
Криштиану Роналду забил 800-й гол в профессиональной карьере
В Токсово потушили пожар в частном доме