В пятницу в Пулково нет задержанных рейсов

В пятницу в Пулково нет задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пятницу, 3 декабря, из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.

Все авиарейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах информации нет.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Накануне в Пулково задержали два авиарейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Новосибирска и Читы. Первым задерживали рейс авиакомпании «S7» до Новосибирска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:15, однако время вылета сдвинули до 14:00. Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетел рейс до Читы, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылет был назначен на 14:30, но его отложили до 14:55.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт «Пулково» отчитался о результатах за 10 месяцев текущего года. В период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров.

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