Банду угонщиков корейских авто задержали в Петербурге

Банду угонщиков корейских авто задержали в Петербурге
Задержаны четверо подозреваемых в автоугонах. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейские Петербурга и Ленобласти совместно с бойцами Росгвардии задержали банду автоугонщиков. Их подозревают в кражах корейских авто и в их дальнейшей продаже в Казахстан.

Четверых мыжчин от 25 до 56 лет разоблачили в том, что в феврале 2021 года они похитили автомобиль Hyundai Santa Fe, припаркованный у дома 16 по Малоохтинскому проспекту, а в июне — угнали Kia Sorento и Hyundai Santa Fe в Зеленогорске и Сестрорецке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и области, по всем фактам краж были возбуждены уголовные дела, подозреваемые задержаны.

Одна из иномарок была обнаружена на пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области, остальные — в Тосненском районе Ленобласти. Транспортные средства поместили на склад временного хранения.

В ходе обыска нашли поддельные документы. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В ходе обысков по местам жительства задержанных, а также в их гаражах, были обнаружены и изъяты: авто марок Infiniti и Hyundai Santa Fe, ключи от различных машин, оттиски печатей организаций и учреждений, поддельные документы, государственные номерные знаки авто, принтеры и устройства для изготовления поддельных документов, документы на похищенные авто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Петербурга пресекла деятельность организованной группы автоугонщиков.

автоугонщики ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб


 

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