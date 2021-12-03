В Красногвардейском районе пенсионерке поменяли 200 тысяч на поддельные купюры

В Красногвардейском районе пенсионерке поменяли 200 тысяч на поддельные купюры. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе пенсионерке поменяли 200 тысяч на поддельные купюры. Фото: "Яндекс.Карты"

Вчера, 2 декабря, в правоохранительные органы обратилась 84-летняя петербурженка с заявлением, что неизвестная под предлогом социального опроса проникла в квартиру потерпевшей и заменила настоящие денежные купюры поддельными билетами «банка приколов».

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло 25 ноября около 12:00. Сначала в квартиру в Красногвардейском районе на проспекте Энтузиастов, 18, корпус 1 женщине позвонила и представилась социальным работником неизвестная, она сообщила, что в квартиру к пенсионерке в скором времени придут для проведения социального опроса. После, заявилась женщина, которая провела в квартире потерпевшей около двух часов.

На следующий день, 26 ноября к пенсионерке приехала ее дочь и обнаружила, что все деньги матери заменены на купюры «банка приколов». Материальный ущерб составил 200 000.

Обратилась в правоохранительные органы женщина обратилась только спустя неделю в связи с ухудшением состояния здоровья. Сегодня, 3 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По словам потерпевшей, приходившая к ней женщина была на вид 35-40 лет, рост 160-165, волосы русые средней длинны. Она была одета в темную куртку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе произошел инцидент, в ходе которого женщина нанесла ножом ранение своему мужу и сама сообщила об этом в правоохранительные органы.