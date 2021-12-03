Школы и суды Санкт-Петербурга снова подверглись угрозам о минировании

В Северной столице продолжают работать злоумышленники, сообщающие о заминировании зданий, в частности, школ. Теперь, помимо учебных заведений пострадали и суды.

В четверг, 2 декабря, сообщения о заминировании и бомбах в ДЧ ГУ из УФСБ поступали несколько раз, — первый в 14:08, второй в 20:01 и третий в 22:10. Как стало известно Gazeta.SPB, неизвестные по электронной почте сообщали о минировании зданий школ в Василеостровском, Московском, Адмиралтейском и Невском районах. Кроме того угроза взрыва была отмечена и во всех судах, а в Арбитражном и Конституционном, по сообщению, находится по 20 бомб.

В результате никаких взрывчатых веществ обнаружено нигде не было. В школе №27 Василеостровского района, где по сообщению злоумышленников было заложено 12 бомб, было эвакуировано 262 человека. В учебных заведениях Московского, Адмиралтейского и Невского районов эвакуация не проводилась, но был проведен детальный осмотр 138 школ.

Также осмотрели 27 зданий судов Санкт-Петербурга, где также не было обнаружено никаких бомб и взрывчатых веществ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел по произошедшим инцидентам.

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