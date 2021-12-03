В ЖКС Калининского района поделились, как работает «Снежный помощник»

В ЖКС Калининского района поделились, как работает &#171;Снежный помощник&#187;
В ЖКС Калининского района поделились, как работает "Снежный помощник". Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Петербурге запущен эксперимент под названием «Снежный помощник», который решили практиковать в городе в связи с сильным снегопадом.

О принципе работы системы «Снежный помощник» рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» заместитель генерального директора ЖКС №1 Калининского района Михаил Ломасов.

По словам Ломасова, необходимость в создании такого проекта появилась после многократных обращений петербуржцев, которые по разным причинам искали работу или подработку. Кроме того, некоторые находили полезным поработать на открытом воздухе.

Помощь в виде добровольцев по уборке улиц привлекается во время сильного снегопада. Сначала в ЖКС поступает сообщение об ухудшении погоды, после чего организация уточняет количество снега, которое вероятно выпадет. Только после этого принимается решение о необходимости привлечения помощи горожан. Потенциальных работников обзванивают, чтобы узнать, кто сможет выйти.

Убирать снег по такой специальной программе можно в любом районе Петербурга. Всем работникам выдают специальный инвентарь и средства индивидуальной защиты.

Важно то, что рабочий день дворников-добровольцев оплачивают, а трудоустройство при этом официальное. На сегодняшний день группа «Снежного помощника» остается на стадии формирования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первый сбор добровольцев, которые решили поработать шеринг-дворниками, состоялся 26 ноября в дождь. На мероприятие явился только корреспондент издания.

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