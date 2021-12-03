Обезглавленный труп нашли у хостела в Москве

Столичная полиция разбирается в обстоятельствах гибели мужчины, чье тело нашли обезглавленным на северо-западе Москвы.

Как сообщает РЕН ТВ, мертвого мужчину без головы нашел постоялец хостела, расположенного на улице Милашенкова. Инцидент произошел в четверг, 2 декабря.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что входа в гостиницу лежит тело неизвестного ему человека без головы. Часть тела погибшего была обнаружена в нескольких метрах от него.

Сейчас стражи порядка устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец напал на курьера и пытался выдавить ему глаза.