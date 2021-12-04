В субботу в Пулково нет задержанных рейсов

В субботу, 4 декабря, из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.

Все авиарейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах информации нет.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Накануне в Пулково задержали три авиарейса. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Риги и Москвы. Первым задержали рейс авиакомпании Uzbekistan Airway до Риги. Самолет должен был покинуть Петербург в 15:00, однако время вылета сдвинули до 21:00. Также задержали рейс до Москвы авиакомпании S7. Самолет должен был улететь в 20:10, но по факту ждать пришлось до 20:40.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.