Жителей Ленобласти предупредили о сильном снеге и гололедице в субботу

Жителей Ленобласти предупредили о сильном снеге и гололедице в субботу
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В субботу, 4 декабря, в Ленинградской области ожидаются снег и морозы до минус 14 градусов. Днем в городе ожидаются с облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне -6…-11 градусов, местами столбики термометров опустятся до -14 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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