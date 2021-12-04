В бельгийском зоопарке у двух бегемотов обнаружили COVID-19

В бельгийском зоопарке у двух бегемотов обнаружили COVID-19
В Бельгии два самки бегемота заразились ковидом. Фото: Pixabay

В зоопарке Антверпена у двух бегемотов обнаружен коронавирус.

Накануне у Имани и Гермиен появился насморк. После подтверждения ковида врачи снова осмотрели самок бегемота — 41-летнюю мать и 14-летнюю дочь — и отметили, что они «не подвергаются большой опасности», сообщает газета Het Nieuwsblad. На данный момент бегемотов изолировали. Среди сотрудников зоопарка и ветеринаров пока нет подтверждений коронавируса.

В Администрации зоопарка пока не могут объяснить, как бегемоты могли заразиться, учитывая строгие санитарные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, какие животные подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Коронавирусом могут заболеть не только кошки и собаки, но и дикие животные.

COVID-19 бегемоты коронавирус


 

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