Город спит: пробки в Петербурге составили два балла

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в два балла.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города, на Садовой улице, Измайловском, в районе метро «Площадь Восстания» и Исаакиевского собора. Немного затруднено движение на Литейном проспекте.

Постоять придется на Среднем и Большом проспектах. На юге города «пожелтели» улица Типанова и проспект Славы. Небольшая пробка образовалась на Московском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.