Два Volkswagen Polo столкнулись на перекрестке Тельмана и Большевиков

Дорожный инцидент случился на перекрестке Тельмана и Большевиков. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на перекрестке Тельмана и Большевиков. Фото: vk.com/spb_today

Утром 4 декабря в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Тельмана и Большевиков. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две иномарки. В Сети появилось фото с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что столкнувшиеся машины достаточно далеко расположены друг от друга после удара.

«Два Поло отдыхают на перекрестке Тельмана и Большевиков», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Есть ли пострадавшие в аварии неизвестно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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