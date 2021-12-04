Два Volkswagen Polo столкнулись на перекрестке Тельмана и Большевиков

Два Volkswagen Polo столкнулись на перекрестке Тельмана и Большевиков
Дорожный инцидент случился на перекрестке Тельмана и Большевиков. Фото: vk.com/spb_today

Утром 4 декабря в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Тельмана и Большевиков. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две иномарки. В Сети появилось фото с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что столкнувшиеся машины достаточно далеко расположены друг от друга после удара.

«Два Поло отдыхают на перекрестке Тельмана и Большевиков», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Есть ли пострадавшие в аварии неизвестно. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина стал фигурантом уголовного дела после смертельного ДТП с велосипедисткой под Санкт-Петербургом. Водитель авто «Форд Фокус», двигаясь в сторону города Любань, не справился с управлением.

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