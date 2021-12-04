ВОЗ: Проверка «Спутника V» состоится не ранее января 2022 года

ВОЗ сообщила, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки «Спутника V» состоится не ранее января 2022 года.

«ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года», — приводит заявиление пресс-службы ВОЗ РИА «Новости».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.