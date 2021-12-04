Морозы до 19 градусов ударят в Ленобласти в воскресенье

Морозы до 19 градусов ударят в Ленобласти в воскресенье
В регион придут морозы. Фото: Pixabay

В воскресенье, 5 декабря, в Ленинградской области выпадет небольшой снег.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ветер восточный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне -17…-22 градусов, местами на западе будет до -14 градусов, днем столбики термометров покажут -14…-19 градусов, местами на западе до -11 гр. На дорогах гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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