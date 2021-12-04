В Венгрии оценили эффективность «Спутника V»

У Венгрии очень хороший опыт работы с российской вакциной «Спутник V». Об этом рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«У нас со «Спутником» очень хороший опыт работы, его получили более миллиона венгров, и результаты такие же хорошие, как и у других пяти вакцин. Причем все очень эффективны», — сказал он в интервью радио Латвии.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.