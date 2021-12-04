В Венгрии оценили эффективность «Спутника V»

В Венгрии оценили эффективность &#171;Спутника V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

У Венгрии очень хороший опыт работы с российской вакциной «Спутник V». Об этом рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

«У нас со «Спутником» очень хороший опыт работы, его получили более миллиона венгров, и результаты такие же хорошие, как и у других пяти вакцин. Причем все очень эффективны», — сказал он в интервью радио Латвии.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина венгрия


 

Новости партнеров
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Врач объяснил, чем отличаются оливки от маслин
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Венгрии оценили эффективность «Спутника V»
Морозы до 19 градусов ударят в Ленобласти в воскресенье
Небольшой снег и до 13 градусов мороза ожидаются в Петербурге 5 декабря
Стало известно о состоянии пострадавших в ЧП на шахте «Листвяжная»
В Ленобласти накрыли нарколабораторию
ВОЗ: Проверка «Спутника V» состоится не ранее января 2022 года
Два Volkswagen Polo столкнулись на перекрестке Тельмана и Большевиков
Утром на Дачной загорелся жилой дом