В Петербурге ищут мужчину, который в метро хватал за интимные места школьницу

В Петербурге ищут мужчину, который в метро хватал за интимные места школьницу
К девочке приставали в толпе. Фото: Baltphoto

Девочка смогла подробно описать внешность своего обидчика.

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, который приставал к 13-летней школьнице прямо в вагоне метро. Об этом сегодня, 4 декабря, пишет «Фонтанка».

В полицию обратился обеспокоенный отец подростка. Он рассказал, что к его дочери на станции метро «Площадь Александра Невского» приставал мужчина. Пока школьница ехала на учебу, мужчина прижимался к ней в толпе и трогал за интимные места. Девочка была сильно шокирована, поэтому не смогла назвать точную дату инцидента. Она полагает, что все случилось либо 30 ноября, либо 1-2 декабря. Несмотря на это, потерпевшая описала обидчика.

Ориентировка на извращенца поступила во все подразделения полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, пристававшего к 15-летней на улице.

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