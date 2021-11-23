В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к 15-летней на улице

В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к 15-летней на улице
Мужчина задержан. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы Выборгского района Северной столицы «взяли» мужчину, его подозревают в действиях развратного характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 23 ноября.

Ранее стало известно, что 2 ноября к оперативникам обратилась женщина, она рассказала, что неизвестный злоумышленника домогался ее 15-летней дочери прямо на улице.

Полиция выяснила, что приставал некий гражданин к девочке по проспекту Луначарского. Там он совершил развратные действия сексуального характера без применения насилия в отношении подростка, а затем скрылся. Было возбуждено уголовное дело.

После оперативно-розыскных мероприятий удалось узнать, что фигурант дела судим и ему 31 год.

21 ноября мужчину задержали у дома 35 по Полюстровскому проспекту. Гражданина полностью изобличили в совершении данного преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти молодой сожитель женщины приставал к ее дочери-подростку.

новости СПб происшествие развратные действия сексуального характера


 

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