Уборщица нефтянной компании лишилась 1,3 млн рублей из-за телефонных мошенников

Уборщица нефтянной компании лишилась 1,3 млн рублей из-за телефонных мошенников
Злоумышленники обманули женщину. Фото: Pixabay

Женщина поверила, что ее средства находятся в опасности и перевела их лжесотрудникам банка.

Телефонные мошенники обманули уборщицу из нефтяной компании на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что женщине позвонили, представившись сотрудником банка. Злоумышленник заверил, что средства потерпевшей находятся в опасности и их нужно перевести на безопасный счет. Уборщица так и сделала, выполнив все указания преступника. Только после этого она поняла, что ее обманули.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества. Злоумышленники научились убеждать людей не только брать кредит, но и закладывать или продавать жилье.

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