Петербуржцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями выдадут бесплатные лекарства

Пациенты смогут получить необходимые препараты.
В Санкт-Петербурге заработал проект ДИСЛЕК, в рамках которого на бесплатные лекарства могут рассчитывать пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщили в комитете по здравоохранению.
В рамках системы можно оформить документы еще на этапе стационара. Проект позволит передавать сведения о пациентах на амбулаторный этап в день выписки из больницы, а также упростит постановку на диспансерный учет и получение бесплатных препаратов.
«К настоящему моменту он реализован в пилотных медорганизациях и тиражирован на все поликлиники и профильные стационары города»,
— отметили в пресс-службе.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам напомнили о возможности получения бесплатных лекарств при лечении от ковида дома.