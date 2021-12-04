Петербуржцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями выдадут бесплатные лекарства

Петербуржцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями выдадут бесплатные лекарства
Пациенты могут рассчитывать на бесплатные таблетки. Фото: pixabay.com

Пациенты смогут получить необходимые препараты.

В Санкт-Петербурге заработал проект ДИСЛЕК, в рамках которого на бесплатные лекарства могут рассчитывать пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщили в комитете по здравоохранению.

В рамках системы можно оформить документы еще на этапе стационара. Проект позволит передавать сведения о пациентах на амбулаторный этап в день выписки из больницы, а также упростит постановку на диспансерный учет и получение бесплатных препаратов.

«К настоящему моменту он реализован в пилотных медорганизациях и тиражирован на все поликлиники и профильные стационары города»,

— отметили в пресс-службе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам напомнили о возможности получения бесплатных лекарств при лечении от ковида дома.

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