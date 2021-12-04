В Петербурге свободны 45% коронавирусных коек

В Петербурге свободны 45% коронавирусных коек
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В больницах от коронавируса лечатся более 5,7 тысяч пациентов.

В Санкт-Петербурге свободны почти 45% коек для пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили сегодня, 4 декабря, в оперативном штабе.

Известно, что коэффициент распространения инфекции в города составляет 1,24. В больницах от коронавируса лечатся 5739 человек. За прошедшие сутки госпитализировали 411 человек. В реанимации лежит 571пациент, из которых 299 подключены к ИВЛ.

Дома, тем временем, болеют 28,6 тысяч горожан. Напоминаем, что остановить распространение коронавируса возможно только благодаря вакцинации. На данный момент коллективный иммунитет в городе составляет 72%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России при покупке билетов на самолет не будут требовать QR-код.

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