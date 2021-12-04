В России при покупке билетов на самолет не будут требовать QR-код

Пассажирам без сертификата пришлют уведомление о необходимости сделать прививку.

Минтрас скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов при покупке билетов. В ведомстве отметили, что пассажиры без сертификата смогут приобрести билеты, а вот пройти регистрацию в аэропорту – нет. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.

«QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов»,

— говорится в публикации.

Отмечается, что сертификат потребуют только на стойке регистрации. Если человек не сделать прививку в нужный срок, то ему в течение 30 дней вернут деньги за билет. Ожидается, что инициативу объявят в ближайшие дни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам объяснили, как будут работать QR-коды в общественном транспорте.