В России при покупке билетов на самолет не будут требовать QR-код

Пассажирам без сертификата пришлют уведомление о необходимости сделать прививку.
Минтрас скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов при покупке билетов. В ведомстве отметили, что пассажиры без сертификата смогут приобрести билеты, а вот пройти регистрацию в аэропорту – нет. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.
«QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов»,
— говорится в публикации.
Отмечается, что сертификат потребуют только на стойке регистрации. Если человек не сделать прививку в нужный срок, то ему в течение 30 дней вернут деньги за билет. Ожидается, что инициативу объявят в ближайшие дни.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам объяснили, как будут работать QR-коды в общественном транспорте.