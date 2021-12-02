Петербуржцам объяснили, как будут работать QR-коды в общественном транспорте

Новые валидаторы в наземном транспорте будут считывать QR-коды с разовых проездных билетов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Новые валидаторы в наземном транспорте будут считывать QR-коды с разовых проездных билетов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Смольном петербуржцам пояснили, что цифровые коды разовых проездных билетов в городском транспорте не будут иметь никакого отношения к QR-кодам о вакцинации или перенесенном ковиде.

В пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что 1 декабря в Петербурге объявили конкурс на модернизацию оборудования в общественном транспорте. Потенциальному подрядчику предстоит выполнить работы до апреля 2022 года.

Новые валидаторы в наземном транспорте будут считывать QR-коды с разовых проездных билетов. В цифровых кодах будет содержаться данные о месте и времени покупке билета, а также о сроке его действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский транспорт оснастят сканерами для QR-кодов за 117 млн рублей.