Петербуржцам объяснили, как будут работать QR-коды в общественном транспорте

Петербуржцам объяснили, как будут работать QR-коды в общественном транспорте
Новые валидаторы в наземном транспорте будут считывать QR-коды с разовых проездных билетов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Смольном петербуржцам пояснили, что цифровые коды разовых проездных билетов в городском транспорте не будут иметь никакого отношения к QR-кодам о вакцинации или перенесенном ковиде.

В пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что 1 декабря в Петербурге объявили конкурс на модернизацию оборудования в общественном транспорте. Потенциальному подрядчику предстоит выполнить работы до апреля 2022 года.

Новые валидаторы в наземном транспорте будут считывать QR-коды с разовых проездных билетов. В цифровых кодах будет содержаться данные о месте и времени покупке билета, а также о сроке его действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский транспорт оснастят сканерами для QR-кодов за 117 млн рублей.

QR-коды валидаторы новости СПб общественный транспорт


 

Новости партнеров
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Угроза всему миру: штамм COVID-19
Угроза всему миру: штамм COVID-19 "омикрон" вызвал страх у ВОЗ
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам объяснили, как будут работать QR-коды в общественном транспорте
Запуск поездов «Аллегро» до Хельсинки отменили из-за омикрон-штамма
Суд отклонил иск против журналиста Придыбайло об оскорблении граждан Белоруссии
Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества
Движение по Малому проспекту П.С. ограничат до осени 2022 года
Таможенники обнаружили в Петербурге более 100 тысяч пачек сигарет, ...
В Смольном сообщили о выходе Петербурга на плато по коронавирусу
На юго-западе Петербурга загорелась двухкомнатная квартира