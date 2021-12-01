Петербургский транспорт оснастят сканерами для QR-кодов за 117 млн рублей

Администрация Петербурга выделила 117 млн рублей на оборудование общественного транспорта сканерами, которые будут считывать QR-код.

В 2022 году в Петербурге появятся сканеры для QR-кодов. Власти выделили на оснащение городского транспорта такой системой 117 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.

Обновленной системой оплаты начнут пользоваться уже в 2022 году. Новый вид проездного будет действовать трое суток. На настоящий момент Смольный ищет подрядчика для установки новой системы в трамваи, автобусы и троллейбусы.

Согласно требованиям, система, которая считывает QR-код, должна иметь подсветку и автоматически адаптироваться к условиям освещения и работать в условиях низкой освещенности и при считывании QR-кодов с экранов мобильных устройств. Также она должна иметь хорошо видимый лазерный указатель.

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