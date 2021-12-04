Вирусолог посоветовал переболевшим COVID делать прививку «Спутником Лайт»

Тем, кто уже переболел, следует прививаться вакциной «Спутник Лайт». Об этом заявил профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
По его словам, после заболевания следует сдать тест на антитела. Если защитные клетки в норме, то иммунологически вакцины «Спутника Лайт» должно хватить.
Вирусолог отметил в разговоре с «Лентой.ру», что не болевшему человеку лучше использовать двухкомпонентный препарат.
«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Спутником Лайт» и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно.