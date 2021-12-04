Вирусолог посоветовал переболевшим COVID делать прививку «Спутником Лайт»

Вирусолог посоветовал переболевшим COVID делать прививку «Спутником Лайт»
Вакцина "Спутник Лайт" довольно популярна среди россиян. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Тем, кто уже переболел, следует прививаться вакциной «Спутник Лайт». Об этом заявил профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его словам, после заболевания следует сдать тест на антитела. Если защитные клетки в норме, то иммунологически вакцины «Спутника Лайт» должно хватить.

Вирусолог отметил в разговоре с «Лентой.ру», что не болевшему человеку лучше использовать двухкомпонентный препарат.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Спутником Лайт» и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно.

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Вирусолог посоветовал переболевшим COVID делать прививку «Спутником Лайт»
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