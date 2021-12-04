Киркоров собрал звезд на вечеринку в честь 10-летия дочери

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров устроил большую вечеринку в честь дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Кадры с вечеринки появились в Instagram.

Десятилетие девочки отмечали в подмосковном особняке. Дресс-кодом вечеринки была одежда в стиле диснеевской Круэллы.

Поздравить именинницу пришли Даня Милохин, Клава Кока, Юлия Барановская с детьми, Ксения Собчак, Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном, Григорий Лепс, Михаил Галустян, Валерия и Иосиф Пригожин и многие другие артисты. Ведущим праздника был блогер Дава.

Кульминацией праздника стал торт в виде фигуры диснеевской злодейки в окружении далматинцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Филипп Киркоров поделился видео из снимков сына Мартина, а в описании к ролику поздравил его с девятилетием. Подписчики звезды тут же отреагировали на публикацию и засыпали его ребенка теплыми пожеланиями.