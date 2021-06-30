Киркоров трогательно поздравил сына с днем рождения

Киркоров трогательно поздравил сына с днем рождения
Киркоров опубликовал короткое видео из снимков сына. Фото: скриншот Instagram

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поделился видео из снимков сына Мартина, а в описании к ролику поздравил его с девятилетием.

Певец не скрывает, что оба его ребенка появились на свет благодаря суррогатной матери. Этот факт никак не мешает исполнителю песен заботиться о дочери Алле-Виктории и сыне Мартине.

Трогательное поздравление артист опубликовал на своей странице в Instagram. Подписчики звезды тут же отреагировали на публикацию и засыпали его ребенка теплыми пожеланиями.

«Ты моя надежда и моя гордость. Перед тобой открыт целый мир», — написал Киркоров.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Киркоров и Пугачева не были счастливы вместе и никогда не испытывали друг к другу любви. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов

день рождения инстаграм киркоров


 

Новости партнеров
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
Госбанкиры лишили ОСК уникального кабеля для атомных подлодок
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Брат Кокорина устроил дебош из-за того, что его не пустили в ресторан
Путин в прямом эфире ответит на самые актуальные вопросы россиян
Признаки заражения после прививки и премия за вакцинацию: новое о COVID-19 ...
Восемь человек пострадали в ДТП с опрокинутой Газелью в Волгоградской области
В Шушарах рядом с жилым домом нашли боевую гранату
Бывший игрок «Зенита» Халк попал в аварию
Автоледи на каршеринге врезалась в столб в Колпино
Продажи туров из Петербурга в Сочи упали на 80% из-за новых COVID-ограничений