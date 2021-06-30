Киркоров трогательно поздравил сына с днем рождения

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поделился видео из снимков сына Мартина, а в описании к ролику поздравил его с девятилетием.

Певец не скрывает, что оба его ребенка появились на свет благодаря суррогатной матери. Этот факт никак не мешает исполнителю песен заботиться о дочери Алле-Виктории и сыне Мартине.

Трогательное поздравление артист опубликовал на своей странице в Instagram. Подписчики звезды тут же отреагировали на публикацию и засыпали его ребенка теплыми пожеланиями.

«Ты моя надежда и моя гордость. Перед тобой открыт целый мир», — написал Киркоров.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Киркоров и Пугачева не были счастливы вместе и никогда не испытывали друг к другу любви. Такое мнение выразил музыкальный критик Сергей Соседов