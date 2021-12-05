Лопнувшая труба стала причиной потопа на проспекте Кузнецова

Лопнувшая труба стала причиной потопа на проспекте Кузнецова
Прорыв трубы на проспекте Кузнецова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередная коммунальная авария произошла в Красносельском районе Петербурга. Владельцы припаркованных автомобилей отъезжают подальше от места потопа.

Прорыв трубы произошел в ночь на воскресенье, 5 декабря, на проспекте Кузнецова. Подробности горожане рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

«На Кузнецова 17. Опять прорыв. Не ждать нам тепла и горячей воды. В районе 8 парадной во дворе. Автолюбители убирают машины!» — написали в группе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один прорыв произошел 4 декабря на улице Маршала Захарова. В результате без отопления остались несколько домов, а дорогу залило кипятком. Свидетели рассказывают, что разлив произошел на перекрестке улицы Маршала Захарова и улицы Десантников. Под воду уходит дорога – колеса машины скрыты наполовину.

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