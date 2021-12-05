Спасатели потушили вспыхнувший дом в Лужском районе

Спасатели потушили вспыхнувший дом в Лужском районе
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Лужском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 20:10 мск 4 декабря.

В СНТ Экстри горел дом на общей площади 35 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 106 и 137 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Справиться с огнем удалось в 21:49 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан в Колпино. В отдельной двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров выгорела обстановка на площади 20 «квадратов».

Лужский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили вспыхнувший дом в Лужском районе
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
В Волхове ночью загорелось нежилое здание
Вирусолог назвал условие для введения локдауна в январе
В Пулково задержали два рейса 5 декабря
Гузеева рассказала, как восстанавливает обоняние после перенесенного COVID
Вирусолог назвал условие для январского локдауна в России
Почти 38 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки