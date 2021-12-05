Спасатели потушили вспыхнувший дом в Лужском районе

В Лужском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 20:10 мск 4 декабря.

В СНТ Экстри горел дом на общей площади 35 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 106 и 137 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы техники.

Справиться с огнем удалось в 21:49 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан в Колпино. В отдельной двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров выгорела обстановка на площади 20 «квадратов».