Эксперт предсказал новую волну заболеваемости ковидом в России

Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал начало следующей волны коронавируса в России.

«…с учетом линии «омикрон», которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января – началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом», – сказал он в интервью радио Sputnik.

С начала пандемии в России выявлено 9 769 011 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 280 072 летальных исхода, выздоровели 8 471 813 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое россиян, прилетевших из ЮАР, сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Однако штамм, которым заразились туристы, пока неизвестен. Зараженные находились на карантине после возвращения в РФ, в настоящее время они находятся в обсерваторе. О состоянии госпитализированных не сообщается.