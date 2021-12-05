На Планерной загорелся гараж

В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

В пожаре никто не пострадал. Фото: Pixabay

В ночь на 5 декабря в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 03:35 мск. На улице Планерная, 14 загорелся гараж.

«Отдельностоящий железный, обшитый деревом, гараж размером 3х6 метров выгорел по всей площади», — сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 3:53 мск. Сведения о пострадавших уточняются.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан в Колпино. В отдельной двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров выгорела обстановка на площади 20 «квадратов».