В Кировском районе загорелся автобус

Утром 5 декабря в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 05:51 мск. На улице Двинская, 20, в автобусе общей площадью 20 квадратных метров выгорел салон на площади 10 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 06:02 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан в Колпино. В отдельной двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров выгорела обстановка на площади 20 «квадратов».