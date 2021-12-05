В Кировском районе загорелся автобус

В Кировском районе загорелся автобус
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: ГУ МЧС по СПб

Утром 5 декабря в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 05:51 мск. На улице Двинская, 20, в автобусе общей площадью 20 квадратных метров выгорел салон на площади 10 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 06:02 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан в Колпино. В отдельной двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров выгорела обстановка на площади 20 «квадратов».

кировский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Оглашена настоящая причина смерти Александра Градского
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кировском районе загорелся автобус
При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек
На Планерной загорелся гараж
Эксперт предсказал новую волну заболеваемости ковидом в России
Спасатели потушили вспыхнувший дом в Лужском районе
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
В Волхове ночью загорелось нежилое здание
Вирусолог назвал условие для введения локдауна в январе