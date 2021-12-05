Пожар площадью 20 «квадратов» потушили в Ломоносовском районе

Пожар площадью 20 «квадратов» потушили в Ломоносовском районе
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

Утром 5 декабря в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 04:06 мск. В поселке Лебяжье горела обстановка в нежилом помещении на общей площади 20 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 57 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга и 71 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 05:31 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили квартиру на улице Красных Партизан в Колпино. В отдельной двухкомнатной квартире площадью 40 квадратных метров выгорела обстановка на площади 20 «квадратов».

Ломоносовский район пожар происшествия


 

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