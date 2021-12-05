В работе Telegram зафиксирован глобальный сбой

В работе Telegram зафиксирован глобальный сбой
Пользователи массово жалуются на работу приложения. Фото: unsplash

В работе мессенджера Telegram произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу сервиса. Так, 45% пользователей сообщили о сбое в работе приложения, при этом 17% жалуются на проблемы с подключением к серверу, еще 21% столкнулись с трудностями с получением сообщений.

Жалобы поступают из России, Украины, Польши, Германии и других стран.

Напомним, 3 ноября в работе Instagram и Facebook случился масштабный сбой. На неполадки в работе соцсетей жаловались пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши, России и других стран

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

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