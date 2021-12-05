Маршрутка потеряла колеса Белы Куна

Утром 5 декабря во Фрунзенском районе Петербурга маршрутка не смогла благополучно проехать по своему маршруту, у транспорта отвалились колеса.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Дорожный инцидент произошел на улице Белы Куна.

«Маршрутка К-339 на ходу потеряла колеса. Ул Белы Куна, 22, кор1», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Дорожный инцидент случился рано утром. В маршрутке находились пассажиры. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «КамАЗ» сбил пешехода на пересечении Красносельского шоссе и Полевой улицы. Большегруз, пытавшийся объехать две легковые машины, пропустивших пешехода, сбил последнего.