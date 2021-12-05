В Петербурге в начале недели ожидаются гололедица и до -14 градусов

В понедельник, 6 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью обойдется без существенных осадков. Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха будет на уровне -16…-18 градусов, в окрестностях местами столбики термометров опустятся до -21 градуса, днем ожидается -12…-14 градусов.

На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!