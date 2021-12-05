Жителей Ленобласти предупредили о гололедице в начале недели

Жителей Ленобласти предупредили о гололедице в начале недели
В регион придут морозы. Фото: Pixabay

В понедельник, 5 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами выпадет небольшой снег, днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, юго-восточный ночью будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха на западе ожидается на уровне -16…-21 градусов, на востоке столбики термометров покажут -21…-26 градусов, днем будет -10…-15 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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