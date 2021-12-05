На Ладожском вокзале появилась волшебная платформа 9 ¾

На Ладожском вокзале появилась волшебная платформа 9 ¾
На Ладожском вокзале появилась волшебная платформа 9 ¾. Фото: Instagram/Ладожский вокзал

В Северной столице появилась волшебная платформа 9 ¾. Необычный арт-объект «чудом» оказался на Ладожском вокзале города.

Указатель платформы 9 ¾ разместили рядом с платформой №9 на Ладожском вокзале. Появление известной отсылки к книге и фильмам о Гарри Поттере не анонсировалось, а информацию о возникновении арт-объекта разместили на странице Ладожского вокзала в Instagram.

На табличке сверху сидит фигура совы, а под указателем стоит стопка старинных чемоданов на тележке. Может быть, их забыл кто-то из учеников Хогвартса?

Теперь у жителей и гостей Петербурга есть возможность сделать снимки и погрузиться в атмосферу истории Джоан Роулинг. Правда, информации о том, как долго пробудет арт-объект на вокзале, пока нет, поэтому нужно поторопиться и навестить необычную платформу в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге снова появился большой портрет Достоевского. Активисты города отмыли потрет Федора Достоевского в Кузнечном переулке.

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