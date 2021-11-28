Портрет Достоевского снова появился в Кузнечном переулке

Портрет Достоевского снова появился в Кузнечном переулке
Портрет Достоевского снова появился в Кузнечном переулке. Фото:Instagram/urbanfresco

Активисты Санкт-Петербурга отмыл потрет Федора Достоевского в Кузнечном переулке. Несколько дней назад фреска была закрашено коммунальными службами.

Портрет Федора Михайловича достоевского снова украшает стену дому в Кузнечном переулке. Об этом сообщает 78.ru.

Вовлеченные в процесс возвращения фрески петербуржцы объяснили, что считают эту работу одним из характеризующих символов города и даже русского языка. Поэтому действия коммунальщиков не остались без возмущения и последующих действий от активистов.

Вернуть портрету его первоначальный вид взялись четыре человека.

«Для нас Достоевский — символ русского языка. Замазывать его неверно со стороны коммунальщиков, потому что сейчас мы живём в то время, когда в русском языке очень много заимствований, и мы порой забываем о нашей культуре», — отмечает одна из активисток.

Портрет появился в честь 200-летия со дня рождения писателя. Коммунальные службы решили закрасить появившуюся фреску.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 25 ноября коммунальщики закрасили граффити, посвященное Федору Михайловичу Достоевскому на доме №8 в Кузнечном переулке.

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