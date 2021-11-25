Петербургские коммунальщики уничтожили граффити с изображением Федора Достоевского

Коммунальные службы Петербурга закрасили граффити, посвященное Федору Михайловичу Достоевскому на доме №8 в Кузнечном переулке.
Изображение классика Федора Достоевского было уничтожено коммунальщиками. Об этом стало известно из Insagram URBAN-фреска.
Многие жители Петербурга расстроены тем, что портрет писателя больше не украшает здание в Кузнечном переулке. Сама URBAN-фреска отмечает, что инцидент можно назвать «кровавым закрашиванием». По мнению авторов поста, коммунальные службы запрещают Федору Михайловичу находиться в Петербурге.
«Достоевский в Петербурге не дожил до «Белых ночей». Кого достал Достоевский?», — спрашивается в сообщении.
Пользователи Insagram выдвигают разные версии, почему произошло закрашивание: один из подписчиков засомневался в том, что коммунальщики вообще знают, что закрасили известного писателя.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 20 ноября в Петербурге прошел флэшмоб экскурсоводов и экскурсантов в защиту граффити с Хармсом.