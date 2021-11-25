Петербургские коммунальщики уничтожили граффити с изображением Федора Достоевского

Петербургские коммунальщики уничтожили граффити с изображением Федора Достоевского
Петербургские коммунальщики уничтожили граффити с изображением Федора Достоевского. Фото: Instagram/ urbanfresco

Коммунальные службы Петербурга закрасили граффити, посвященное Федору Михайловичу Достоевскому на доме №8 в Кузнечном переулке.

Граффити, посвященное Федору Михайловичу Достоевскому. Фото: Instagram/urbanfresco

Изображение классика Федора Достоевского было уничтожено коммунальщиками. Об этом стало известно из Insagram URBAN-фреска.

Многие жители Петербурга расстроены тем, что портрет писателя больше не украшает здание в Кузнечном переулке. Сама URBAN-фреска отмечает, что инцидент можно назвать «кровавым закрашиванием». По мнению авторов поста, коммунальные службы запрещают Федору Михайловичу находиться в Петербурге.

«Достоевский в Петербурге не дожил до «Белых ночей». Кого достал Достоевский?», — спрашивается в сообщении.

Пользователи Insagram выдвигают разные версии, почему произошло закрашивание: один из подписчиков засомневался в том, что коммунальщики вообще знают, что закрасили известного писателя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 20 ноября в Петербурге прошел флэшмоб экскурсоводов и экскурсантов в защиту граффити с Хармсом.

URBAN искусство коммунальщики ленобласть новости СПб федор достоевский


 

Новости партнеров
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев разводится с женой
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские коммунальщики уничтожили граффити с изображением Федора ...
В Петербурге бизнес в основном выступает «за» введение QR-кодов
На красной ветке метро Петербурга произошел сбой движения из-за падения ...
Под Петербургом после аварии с рейсовым автобусом пострадали девять человек
Госпиталь ветеранов войн возобновил прием плановых и экстренных больных
За минувшую неделю ГАТИ выписала штрафов на 15 млн
В пункты «Водоканала» доставили первую сотню кубометров снега
В ВОЗ непривитых назвали главным распространителем COVID-19 в мире