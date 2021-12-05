Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стал 61 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стал 61 человек
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 61 случай.

Об этом стало известно в воскресенье, 5 декабря.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 26 тыс. жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 281 278 человек.

Всего с начала пандемии в России выявлено 9 801 613 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у 83% взрослых петербуржцев есть антитела к коронавирусу.

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