Пожилым петербуржцам могут выплачивать деньги за вакцинацию

Пожилым петербуржцам могут выплачивать деньги за вакцинацию
Пожилым петербуржцам могут выплачивать деньги за вакцинацию. Фото: pixabay.com

Пожилые граждане вероятно, смогут получать деньги за вакцинацию. Кроме того, такое нововведение может распространиться на лица старше 60 лет с медотводом и переболевшие коронавирусом.

Часть пенсионеров Северной столицы может получить по две тысячи рублей от городского правительства за вакцинацию. Предполагается, что выплаты от государства должны будут поступить на их карты в начале 2022 года.

Выплаты могут быть предложены не только вакцинированным пожилым гражданам. но и пенсионерам, которые переболели коронавирусом или получили медотвод. Такое решение приняли, чтобы не подвергать дискриминации тех, кто вакцинироваться не может по состоянию здоровья или вовсе не нуждается в вакцине.

Выплачивать деньги хотят не только пенсионерам Петербурга, но и Ленобласти. О точных срока пока не сообщалось, но по данным Primpress, реализация плана произойдет до конца января 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за пандемию в Петербурге от коронавируса привились 705 168 горожан, которым больше 60 лет.

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