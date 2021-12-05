Под окнами на Дунайском проспекте обнаружили тело 14-летней школьницы

Под окнами на Дунайском проспекте обнаружили тело 14-летней школьницы
Под окнами на Дунайском проспекте обнаружили тело 14-летней школьницы. Фото: "Яндекс.Карты"

Тело 14-летнего подростка обнаружила под окном одна из жительниц дома №23 на Дунайском проспекте вечером 4 декабря.

На Дунайском проспекте под окнами несколько часов пролежало тело 14-летней девочки. Об этом сообщают «Невские новости».

Тело погибшей обнаружила местная жительница у себя под окном, она же вызвала полицию. Предположительно, девочка могла выпасть с общего балкона 17 этажа.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы 4 декабря в 18:35 вечера. На настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, но предполагается, что погибшая могла поссориться с молодым человеком.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга 57-летний мужчина убил своего 26-летнего сына, кроме того его самого также обнаружили мертвым. В экстренные службы позвонила мать убитого.

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