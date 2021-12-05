ДТП перекрыло движение на Народного Ополчения

В воскресенье, 5 декабря, в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировало пробку.

Дорожный инцидент случился на проспекте Народного Ополчения. По словам очевидцев, столкнулись две иномарки и ГАЗель.

«Субару , Киа и Газель перекрыли оба ряда на Народного Ополчения. От Жукова к Авангардной объезд по встречке», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности ДТП выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Тимофея Федерова автомобилист не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.