Несмотря на рост оборота в Петербурге закрылось более 5 тысяч организаций

Несмотря на рост оборота в Петербурге закрылось более 5 тысяч организаций. Фото: pixabay.com

Несмотря на рост оборота в Петербурге закрылось более 5 тысяч организаций. Фото: pixabay.com

После тяжелого 2020 года бизнес в Санкт-Петербурге начал восстанавливаться, однако все равно большая часть предприятий продолжает закрываться несмотря на рост оборота.

За 2021 год прекратили свою деятельность в Петербурге 5 475 организаций. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

На настоящий момент представители малого и среднего бизнеса уже восстановились после коронавирусных ограничений первых месяцев пандемии, однако все еще остаются те, кто закрывается несмотря на рост оборота.

«Первые признаки восстановления экономики Петербурга появились ещё в августе 2020 года. По состоянию на ноябрь 2021 года можно говорить, что восстановление малого и среднего бизнеса к уровню 2019 года уже произошло. Об этом свидетельствует как увеличение оборота предприятий и организаций, так и рост их численности», — отметили в комитете.

С января по октябрь 2021 года обороты сферы общественного питания вырос на 142% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также в два раза увеличился объём бытовых услуг.

Отмечается, за год увеличилось количество предприятий и самозанятых петербуржцев на 141% и составило 576 572 человека.

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