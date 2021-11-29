В Ленобласти нашли загадочное предприятие-признак

Согласно отчетам, на заводе якобы произвели более полутонны масла и сыра.

В Ленинградской области нашли существующее лишь на бумаге предприятие, которое якобы произвело более полутонны масла и сыра. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Речь идет о предприятии в Гатчинском районе. Необычную компанию зафиксировали с помощью информационной системы «Меркурий» — она нашла ООО «Реванш», изготавливающую масло и сыр. Ведомство обратило внимание на то, что компании поступает не так много молока, чтобы предприятию удалось производить так много продукции.

На месте выяснилось, что никакого производства нет. Площадку исключили из реестра поднадзорных объектов, регистрация аннулирована.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россельхознадзор в Петербурге проверил более 4 тонн австрийского меда.