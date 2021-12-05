В Ленобласти пенсионерку обманула женщина, представившаяся внучкой в беде

В Ленобласти пенсионерку обманула женщина, представившаяся внучкой в беде
Злоумышленники обманули женщину. Фото: Pixabay

Женщина лишилась 300 тысяч рублей.

В Ленинградской области разыскивают мошенницу, которая обманула пенсионерку на 300 тысяч рублей. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел с жительницей Лужского района. Ей позвонила женщина, которая представилась ее внучкой. Обманщица рассказала, что сбила пешехода и теперь ей нужно 800 тысяч рублей. У пенсионерки нужной суммы не оказалось, но она согласилась отдать 300 тысяч.

После этого женщине позвонил мужчина – он представился сотрудником полиции. Он пояснил, что скоро к пенсионерке приедет мужчина, которому нужно отдать деньги. Пожилая женщина так и поступила, и лишь затем поняла, как ошибалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мошенника, обманувшего сотню человек на 12 млн рублей.

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