Под Тихвином остановился поезд: пассажиры в непонимании мерзнут при -20 градусах

Под Тихвином остановился поезд: пассажиры в непонимании мерзнут при -20 градусах
Поезд не может сдвинуться с места. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На участке произошло отключение внешнего источника электроэнергии.

В Ленинградской области сегодня вечером, 5 декабря, внезапно остановился поезд, ехавший из Тихвина в Бабаево. Об этом пишет 47news, ссылаясь на пресс-службу РЖД.

Известно, что поезд не может ехать дальше из-за отключения внешнего источника электроэнергии. Поезд не трогался с места на протяжении нескольких часов. Постепенно пассажиры начинают замерзать, а ведь за окном – минус 20 градусов.

В РЖД заверили, что не бросят людей в беде и на место инцидента уже отправили локомотив. Сначала он доставил электропоезд в Тихвин, а затем отправится на станцию назначения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туристический поезд Сортавала — Рускеала утром 5 декабря совершил вынужденную остановку.

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