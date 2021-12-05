Туристический поезд Сартовала — Рускеала утром 5 декабря совершил вынужденную остановку

Сегодня утром, 5 декабря, туристический поезд Сартовала — Рускеала совершил вынужденную остановку на участке дороги между Сартовалой и Маткаселькя из-за технической неисправности.

В воскресенье поезд с туристами вынужденно остановился на путях в связи с технической неисправностью. Все произошло в 10:35. Состав следовал от Сортавалы до Рускеалы. Как стало известно Gazeta.SPB от проверенного источника в РЖД, в поезде находилось 45 человек.

Пассажиров из поезда вывели, никто не пострадал. Предположительно, неисправность связана с колесами поезда.

В настоящее транспорт находится на месте инцидента. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Ленинском проспекте в Петербурге произошло повреждение контактной сети, в связи с чем были изменены маршруты некоторых троллейбусов.