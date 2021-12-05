Из-за повреждения контактной сети на Ленинском проспекте троллейбусы изменили свой маршрут

Сегодня утром, 5 декабря, на Ленинском проспекте произошло повреждение контактной сети, в связи с этим были изменены маршруты некоторых троллейбусов.

Троллейбусы №№ 29, 35, 44, 45 изменили свои маршруты в связи с повреждением сети на Ленинском проспекте. Так, у Народного Ополчения от улицы Солдата Корзуна построен новый путь транспорта на время работы аварийной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».

Троллейбусы №№ 29, 35, 45 будут следовать до Площади Конституции, №44 — отправится от Московских ворот до Площади Конституции, а №44 проедет от Авангардной улицы до проспекта Ветеранов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера, 4 декабря, на перекрестке улицы Маршала Захарова и улицы Десантников произошла коммунальная авария. Под воду уходила дорога — колеса машины были скрыты наполовину.